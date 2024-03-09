Centcom: американские военные непричастны к трагедии во время сбрасывания гумпомощи для Газы

Центральное командование армии США (Centcom) заявляет о непричастности американских военных к трагедии во время сбрасывания с самолеты гуманитарной помощи для жителей сектора Газы.

В официальном комментарии сказано: "Нам известны сообщения о гибели гражданских лиц в результате сброса гуманитарной помощи. Выражаем соболезнования семьям погибших. Вопреки некоторым сообщениям, это не было результатом авиадесантирования США".

Centcom уведомляет, что 8 марта, примерно в 13:30, американские и иорданские ВВС осуществили совместный сброс гуманитарной помощи в северной части Газы – "для оказания необходимой помощи гражданскому населению в секторе Газа, пострадавшему от продолжающегося конфликта". В сообщении сказано: "Объединенная совместная операция включала в себя сброс продуктов питания, предоставленных Иорданией, был задействован самолет C-130 ВВС США. Американский самолет C-130 сбросил более 11500 порций еды, предоставив жизненно важную гуманитарную помощь в северной части сектора Газы".

Ранее о непричастности к трагедии заявило и командование Королевских ВВС Иордании.

Судя по данным мониторинга, не раскрылись несколько парашютов с грузом, которые примерно в то же время были сброшены с грузового самолета Boeing C-17 Globemaster III американского производства, но принадлежащего ВВС Объединенных Арабских Эмиратов. Власти ОАЭ пока официальном это не признали.

Источники в Газе сообщали о пяти убитых (в том числе погибших детях) в результате падения грузов с гуманитарной помощью около башен Файруз, на западе города Газа. Более десяти человек получили травмы.

Гумпомощь на парашютах в последние недели сбрасывали ВВС Иордании, США, ОАЭ, Египта, Франции, Бельгии, Нидерландов.