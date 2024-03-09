Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в Хан-Юнисе и Байт-Хануне

За минувшие сутки бойцы 828-й учебной бригады "Бислах", ведя бои в районе Хан-Юниса при поддержке ВВС, ликвидировали более 20 террористов.

В ходе наступательных действий в районе Хамад бойцы бригады "Гивати" атаковали ряд террористических объектов, задержали нескольких террористов и обнаружили склады оружия и взрывчатых веществ.

Также в этом районе бойцами "Гивати" была выявлена и уничтожена группа террористов, готовившаяся к нападению на силы ЦАХАЛа.

Бойцы бригады "Нахаль", действующие в центре сектора Газы, за минувшие сутки уничтожили не менее десяти террористов.

Также в районе Байт-Ханун 414-й полевой разведывательный батальон выявил группу террористов, которые были уничтожены ВВС ЦАХАЛа.

Кроме того, в ночь на 9 марта истребители ВВС ЦАХАЛа уничтожили огневые позиции террористов, откуда ранее велись обстрелы города Сдерот.