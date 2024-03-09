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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 марта: разрушена "башня аль-Масри" в Рафахе

время публикации: 09 марта 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 06:40
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 марта: разрушена "башня аль-Масри" в Рафахе
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 9 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Ночью информация о ходе боевых действий поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: ЦАХАЛ действовал в районе Зайтун, к юго-востоку от города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Зауайда (есть убитые и раненые); ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Дир аль-Балаха.

На юге сектора: ЦАХАЛ наносил удары по целям к востоку от Хан-Юниса, в также обстреливал восточные и западные районы города Хан-Юнис; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по многоэтажному жилому дому ("башня аль-Масри") в Рафахе, на юге сектора, здание разрушено, число жертв уточняется.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 9 марта.

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