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Израиль

ХАМАС сообщил о смерти двух заложников

время публикации: 09 марта 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 21:33
ХАМАС сообщил о смерти двух заложников
Пресс-служба ЦАХАЛа

В субботу, 9 марта, террористическая группировка ХАМАС объявила о смерти двух израильтян, похищенных 7 октября и удерживаемых в секторе Газы. В сообщении группировки упоминаются имена 75-летнего Александра Данцига, захваченного в плен в кибуце Нир-Оз, и 69-летний Ицхак Эльгерт, также жителя кибуца Нир-Оз.

Сайт "Гаарец" отмечает, что в Управлении по делам похищенных при министерстве главы правительства, утверждают, что у них нет данных, которые бы подтверждали достоверность заявления ХАМАСа.

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