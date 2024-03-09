ХАМАС сообщил о смерти двух заложников

В субботу, 9 марта, террористическая группировка ХАМАС объявила о смерти двух израильтян, похищенных 7 октября и удерживаемых в секторе Газы. В сообщении группировки упоминаются имена 75-летнего Александра Данцига, захваченного в плен в кибуце Нир-Оз, и 69-летний Ицхак Эльгерт, также жителя кибуца Нир-Оз.

Сайт "Гаарец" отмечает, что в Управлении по делам похищенных при министерстве главы правительства, утверждают, что у них нет данных, которые бы подтверждали достоверность заявления ХАМАСа.