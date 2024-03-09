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Израиль

Боевики-шииты в Ираке заявили, что атаковали НПЗ в Хайфе

время публикации: 09 марта 2024 г., 05:17 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 05:20
Боевики-шииты в Ираке заявили, что атаковали НПЗ в Хайфе
Melanie Fidler/Flash90

Проиранская шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что в ночь на 9 марта якобы атаковала нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе с помощью БПЛА. Данная информация не подтверждается никакими источниками в Израиле.

Отметим, что подобные заявления со стороны проиранских боевиков в Ираке звучали уже многократно: несколько раз утверждалось, что они запустили БПЛА по порту Ашдод, потом утверждалось, что ими был атакован некий морской объект на территории Израиля, затем заявлялось об ударе по хайфскому порту. Но эти заявления до сих пор не подтверждались.

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