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Израиль

Главный сефардский раввин: "Если нас заставят идти в армию, мы все уедем за границу"

время публикации: 09 марта 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 22:26
Главный сефардский раввин: "Если нас заставят идти в армию, мы все уедем за границу"
David Cohen/FLASH90

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф в своей еженедельной проповеди на исходе субботы прокомментировал требование высказывания политиков, настаивающих на призыве учащихся йешив в армию. Он заявил, что, если это произойдет "мы все уедем за границу".

"Есть парни, которые ходят на резервистские сборы. Не всем удостаиваются изучения Торы. Если нас заставят идти в армию – мы все уедем за границу. Мы просто купим билеты... Такого не может быть".

Раввин Ицхак Йосеф также добавил: "Светские не понимаю этого. Но им надо понять: без Торы, без колелей, без йешив – не было бы народа, не было бы успеха у армии. Солдаты побеждают благодаря сынам Торы".

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