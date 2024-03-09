Главный сефардский раввин: "Если нас заставят идти в армию, мы все уедем за границу"

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф в своей еженедельной проповеди на исходе субботы прокомментировал требование высказывания политиков, настаивающих на призыве учащихся йешив в армию. Он заявил, что, если это произойдет "мы все уедем за границу".

"Есть парни, которые ходят на резервистские сборы. Не всем удостаиваются изучения Торы. Если нас заставят идти в армию – мы все уедем за границу. Мы просто купим билеты... Такого не может быть".

Раввин Ицхак Йосеф также добавил: "Светские не понимаю этого. Но им надо понять: без Торы, без колелей, без йешив – не было бы народа, не было бы успеха у армии. Солдаты побеждают благодаря сынам Торы".