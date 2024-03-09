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Израиль

Многотысячная антиправительственная демонстрация проходит в Тель-Авиве, есть задержанные

время публикации: 09 марта 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 21:08
Многотысячная антиправительственная демонстрация проходит в Тель-Авиве, есть задержанные
Avshalom Sassoni/Flash90

Тысячи людей принимают участие в демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве, требуя отставки главы правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Проведение этого мероприятия было согласовано с полицией. В охране правопорядка в районе проведения демонстрации вместе с полицейскими участвуют пограничники. Они пытались "герметично" закрыть Каплан со всех сторон, но демонстранты прорвали заграждение.

Демонстранты с факелами в руках перекрыли въезд на базу "Кирия".

Телеканал "Кан-11" сообщил, что на месте происходят столкновения между демонстрантами и полицейскими. Не менее трех человек задержаны.

Пресс-служба полиции передала, что возле торгового центра "Азриэли" был задержан демонстрант, бросивший дымовую шашку.

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