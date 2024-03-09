Полиция применила водометы и конную полицию для наведения порядка на Каплан
Нескольким сотням человек, участвующим в антиправительственной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве, удалось прорваться через заграждения полиции, спуститься на шоссе Аялон в районе развязки Арлазоров и перекрыть движение в северном направлении.
При попытке полиции расчистить проезжую часть, возникли новые столкновения с демонстрантами. Ранее беспорядки возникли возле базы "Кирия" на улице Менахем Бегин.
Для разгона демонстрантов на Аялоне полиция применила водометы.
В полиции подчеркивают, что демонстранты, нарушающие порядок, не являются участниками запланированной и утвержденной полицией акции протеста.
Около 22:00 движение на шоссе восстановлено.
Полиция сообщила о задержании 16 человек за участие в беспорядках, 5 демонстрантам были выписаны штрафы за создание помех движению транспорта.