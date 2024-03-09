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Израиль

Полиция применила водометы и конную полицию для наведения порядка на Каплан

время публикации: 09 марта 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 22:33
Полиция применила водометы и конную полицию для наведения порядка на Каплан
Avshalom Sassoni/Flash90

Нескольким сотням человек, участвующим в антиправительственной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве, удалось прорваться через заграждения полиции, спуститься на шоссе Аялон в районе развязки Арлазоров и перекрыть движение в северном направлении.

При попытке полиции расчистить проезжую часть, возникли новые столкновения с демонстрантами. Ранее беспорядки возникли возле базы "Кирия" на улице Менахем Бегин.

Для разгона демонстрантов на Аялоне полиция применила водометы.

В полиции подчеркивают, что демонстранты, нарушающие порядок, не являются участниками запланированной и утвержденной полицией акции протеста.

Около 22:00 движение на шоссе восстановлено.

Полиция сообщила о задержании 16 человек за участие в беспорядках, 5 демонстрантам были выписаны штрафы за создание помех движению транспорта.

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