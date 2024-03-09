ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической организации "Хизбалла" в Ливане
время публикации: 09 марта 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 20:00
ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько объектов террористической организации "Хизбалла" в Ливане.
Среди объектов, по которым был нанесен удар, военные здания в районе Айта аш-Шааб, командные пункты в районе Мадждаль-Зун и деревне Кафра, а также террористическая инфраструктура в районе Махибаб.
В течение дня было зафиксировано несколько пусков ракет с территории Ливана в направлении израильских населенных пунктов. В ответ ЦАХАЛ атаковал огневые позиции противника.