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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 9 марта провел операции в Шхеме, Калькилии, Туль-Кареме

время публикации: 09 марта 2024 г., 06:52 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 06:53
ЦАХАЛ в ночь на 9 марта провел операции в Шхеме, Калькилии, Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 марта действовали в Шхеме (в восточных районах), в Калькилии, в Туль-Кареме и в Нур аш-Шамсе (к востоку от города).

Поступали сообщения о вооруженных столкновениях.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии сведений нет.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 марта.

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