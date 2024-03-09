ЦАХАЛ в ночь на 9 марта провел операции в Шхеме, Калькилии, Туль-Кареме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 марта действовали в Шхеме (в восточных районах), в Калькилии, в Туль-Кареме и в Нур аш-Шамсе (к востоку от города).

Поступали сообщения о вооруженных столкновениях.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии сведений нет.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 марта.