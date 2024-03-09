Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 9 марта, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня возможны дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-15 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 13-16, в Эйлате – 14-25, в Беэр-Шеве – 8-20, в Мицпе-Рамоне – 6-15, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-18, в Ариэле – 8-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-21, на Голанских высотах – 8-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В воскресенье-вторник будет малооблачно, температура повысится.