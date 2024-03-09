Разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего в бою в секторе Газы

Разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего Армии обороны Израиля, погибшего в бою в секторе Газы.

Майор резерва Амишар Бен Давид, 43 года, из поселения Эли, командир оперативного штабного отряда комбрига "Командо", погиб в бою на юге сектора Газы.

Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен офицер спецподразделения "Командо". Он находится в больнице, информация о происшедшем передана его близким.