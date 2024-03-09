Разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего в бою в секторе Газы
время публикации: 09 марта 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 20:58
Разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего Армии обороны Израиля, погибшего в бою в секторе Газы.
Майор резерва Амишар Бен Давид, 43 года, из поселения Эли, командир оперативного штабного отряда комбрига "Командо", погиб в бою на юге сектора Газы.
Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен офицер спецподразделения "Командо". Он находится в больнице, информация о происшедшем передана его близким.