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Израиль

Разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего в бою в секторе Газы

время публикации: 09 марта 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 20:58
Амишар Бен Давид, 43 года
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего Армии обороны Израиля, погибшего в бою в секторе Газы.

Майор резерва Амишар Бен Давид, 43 года, из поселения Эли, командир оперативного штабного отряда комбрига "Командо", погиб в бою на юге сектора Газы.

Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен офицер спецподразделения "Командо". Он находится в больнице, информация о происшедшем передана его близким.

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