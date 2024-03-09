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Израиль

Ракета, запущенная из Газы, упала на территории Шаар а-Негев, сигнала тревоги не было

время публикации: 09 марта 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 21:20
Ракета, запущенная из Газы, упала на территории Шаар а-Негев, сигнала тревоги не было
Yonatan Sindel/Flash90

Около 20:40 в одном из кибуцев на территории регионального совета Шаар а-Нагев разорвалась ракета. Об этом сообщила израильская мониторинговая группа, отслеживающая происшествия в сфере безопасности.

Ни в одном из населенных пунктов не было сигнала тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах.

В результате обстрела нет раненых.

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