Ракета, запущенная из Газы, упала на территории Шаар а-Негев, сигнала тревоги не было

Около 20:40 в одном из кибуцев на территории регионального совета Шаар а-Нагев разорвалась ракета. Об этом сообщила израильская мониторинговая группа, отслеживающая происшествия в сфере безопасности.

Ни в одном из населенных пунктов не было сигнала тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах.

В результате обстрела нет раненых.