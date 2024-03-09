ВВС ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

В ночь на 9 марта истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в поселке Лабуне на юге Ливана. Накануне вечером также был нанесен удар по военному объекту террористов в районе Айта аш-Шааб.

В субботу утром был зафиксирован пуск одной ракеты с территории Ливана, которая упала на незастроенной местности возле поселка Ифтах.