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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 09 марта 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 11:15
ВВС ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 9 марта истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в поселке Лабуне на юге Ливана. Накануне вечером также был нанесен удар по военному объекту террористов в районе Айта аш-Шааб.

В субботу утром был зафиксирован пуск одной ракеты с территории Ливана, которая упала на незастроенной местности возле поселка Ифтах.

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