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Израиль

В возрасте 91 года умер известный израильский пианист Йонатан Зак

время публикации: 09 марта 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 16:09
В возрасте 91 года умер известный израильский пианист Йонатан Зак
Tomer Neuberg/Flash90

В возрасте 91 года умер известный израильский пианист Йонатан Зак, участник знаменитого "Трио Юваля" и профессор Школы музыки Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете.

Йонатан Зак родился в Тель-Авиве. Окончил Иерусалимскую академию, а затем Джульярдскую школу – одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки. Занял первое место на Всеамериканском конкурсе молодых музыкантов.

В 1969 году вернулся в Израиль и основал "Трио Юваля" вместе с виолончелистом Симхой Хеледом и скрипачом Ури Пианкой. Трио просуществовало более 25 лет, выпустив множество альбомов. Йонатан Зак работал с ведущими оркестрами и музыкантами всего мира.

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