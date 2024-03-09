В возрасте 91 года умер известный израильский пианист Йонатан Зак, участник знаменитого "Трио Юваля" и профессор Школы музыки Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете.

Йонатан Зак родился в Тель-Авиве. Окончил Иерусалимскую академию, а затем Джульярдскую школу – одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки. Занял первое место на Всеамериканском конкурсе молодых музыкантов.

В 1969 году вернулся в Израиль и основал "Трио Юваля" вместе с виолончелистом Симхой Хеледом и скрипачом Ури Пианкой. Трио просуществовало более 25 лет, выпустив множество альбомов. Йонатан Зак работал с ведущими оркестрами и музыкантами всего мира.