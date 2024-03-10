Историк Моше Нахмани: нет подтверждения тому, что Тора защищает еврейский народ

Религиозный историк и исследователь Моше Нахмани опубликовал пост в Facebook, посвященный недавнему высказыванию Главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа, согласно которому ЦАХАЛ обязан своим успехом ученикам ешив.

Нахмани указывает, что в Танахе нет подтверждения тезису о том, что изучение Торы обеспечивает защиту, и что ешиботники столь же важны, как и солдаты: "Во время Холокоста миллионы евреев погибли не из-за того, что недостаточно изучали Тору, а потому что у нас не было ни государства, ни армии. То же самое произошло во время [погрома] 1929 года и во время резни в Симхат-Тора – провал был военно-политическим, он не был вызван нехваткой изучающих Тору. В новейшей истории не было столько ешиботников, сколько есть сегодня".

Моше Нахмани подчеркнул, что Тора священна и дорога еврейскому народу, и что ограниченное количество талантливых ешиботников может быть освобождено от службы в армии. "При этом нет никаких [религиозных] источников для того, чтобы освобождать от призыва весь ультраортодоксальный сектор или считать его коленом Леви [которое занималось исключительно храмовой службой]", – написал историк. По его мнению, изучение Торы и исполнение заповедей стало наделяться мистическими характеристиками в диаспоре, превратившись в своего рода амулет.

"Вернувшись на свою землю, пришло время избавиться от этой [поздней концепции], – подытоживает Нахмани. – Ортодоксальный, ультраортодоксальный и религиозно-сионистский секторы должны переосмыслить важность изучения Торы на индивидуальном и групповом уровне. Ешивы важны не с мистической точки зрения, не как средство для защиты, а как многовековые институты изучения и развития еврейской традиции. Нет необходимости в десятках тысяч юношей, изучающих Тору 5-10 лет. На протяжении всей истории еврейского народа такого явления не было, и неспроста". Историк предлагает уменьшить число ешиботников и повысить качество обучения за счет углубленного изучения Танаха, еврейской философии и религиозной юриспруденции.