Военный раввинат рекомендовал не читать "Свиток Эстер" по рации и ограничил пост

В канун праздника Пурим военный раввинат Армии обороны Израиля опубликовал правила чтения "Свитка Эстер" в условиях войны.

"Чтение свитка на вражеской территории или в районах повышенной опасности должно осуществляться только в соответствии с приказами командиров на местах. Запрещено собираться большими группами или рисковать ради чтения свитка", - говорится в приказе раввината.

Военным, заходящим в сектор Газы или в опасные зоны, разрешается читать свиток перед заходом, в 11 день Второго Адара, или же читать свиток в одиночку.

В военном раввинате постановили, что чтение свитка по рации не соответствует требованиям соблюдения заповеди, если только нет иного выхода.

Также раввинат требует разрешить военнослужащим поститься по желанию, за исключением тех, кто находится в боевой обстановке или может быть поднят по тревоге в любой момент. Военнослужащим, занятым в обеспечении безопасности, включая охрану тыловых баз, поститься запрещено.