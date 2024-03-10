Из Ларнаки в сторону Газы вышло судно с гуманитарной помощью

В воскресенье, 10 марта, из порта Ларнаки на Кипре в сторону Газы вышло судно с гуманитарной помощью для жителей сектора, сообщает Sky News Arabia.

Ожидается, что, достигнув прибрежных вод сектора, судно бросит якорь около южной части города Газа.

Доставка гуманитарных грузов в Газу морским путем согласована с властями Израиля. 8 марта канцелярия главы правительства заявила: "Израиль приветствует создание морского коридора из Кипра к берегам Газы, по которому будут доставляться гуманитарные грузы гражданскому населению сектора"

Все грузы и суда будут досматриваться израильскими представителями на Кипре и только после этого перемещаться в сторону сектора.