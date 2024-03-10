К берегам Газы отправилось первое американское судно с оборудованием для порта

Корабль боевого обеспечения американской армии General Frank S. Besson покинул базу Langley-Eustis рядом с Норфолком и взял курс на Восточное Средиземноморье с целью оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газы.

В заявлении Центрального командования подчеркивается: это произошло менее чем через 36 часов после того, как президент США Джо Байден возвестил о начале оказания гуманитарной помощи палестинцам морским путем.

Корабль доставит к берегам Газы первую партию оборудования, необходимого для создания морского причала. Он способен заходить на мелководье и выгружать помощь через аппарель.

О планах построить временный порт в Газе Байден сообщил в ежегодном обращении к нации. По его словам, это позволит ежедневно поставлять в сектор два миллиона порций еды. Обеспечивать безопасность порта должен будет Израиль.