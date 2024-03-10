Швеция возобновляет помощь UNRWA

Швеция сообщила о возобновлении финансовой помощи агентству ООН по помощи палестинским беженцам после того, как агентство обещало проверять, на что направляются эти средства. Первый транш составит 20 миллионов долларов.

Скандинавское королевство вместе со многими западными странами заморозило помощь, когда стало известно, что сотрудники UNRWA участвовали в нападении ХАМАСа на Израиль в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Согласно заявлению шведского правительства, агентство согласилось создать механизм внешнего независимого аудита и усилить международный контроль, в том числе, над кадровой политикой UNRWA.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что в рядах террористических группировок состояли 12 сотрудников агентства. По данным Израиля, счет идет на сотни человек. В то же время, согласно публикациям, Израиль заинтересован в том, чтобы агентство продолжало работу.