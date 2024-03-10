x
10 марта 2024
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
10 марта 2024
|
10 марта 2024
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Ближний Восток

UNRWA сообщает, что Израиль пытался "выбить" из сотрудников признания о сотрудничестве с ХАМАСом

время публикации: 10 марта 2024 г., 13:03 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 13:08
UNRWA сообщает, что Израиль пытался "выбить" из сотрудников признания о сотрудничестве с ХАМАСом
AP Photo/Ariel Schalit

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщило, что некоторые его сотрудники, освобожденные Израилем после допросов и вернувшиеся в сектор Газы, рассказывают, что были подвергнуты пыткам.

Согласно заявлению, у работников UNRWA пытались получить признания, что ХАМАС связан с этим агентством. Для этого применялись жестокие избиения, пытки водой, угрозы расправы с членами семьи.

"Мы подготовили 11-страничный отчет и представим его агентствам ООН и международным организациям", – цитирует агентство Reuters

главу пресс-службы UNRWA Жюльет Тума. После завершения военных действий будет проведено расследование, обещала она.

В отчете утверждаются, что задержанные после начала военных действий палестинцы подвергаются избиениям, унижениям, сексуализированному насилию, угрозам, их травят собаками. Есть случаи смерти вследствие неоказания медицинской помощи.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 марта 2024

Швеция возобновляет помощь UNRWA
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 февраля 2024

В США подан иск, обвиняющий Госдеп в поддержке террора из-за помощи UNRWA
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2024

UNRWA объявила о прекращении деятельности на севере сектора Газы