UNRWA сообщает, что Израиль пытался "выбить" из сотрудников признания о сотрудничестве с ХАМАСом

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщило, что некоторые его сотрудники, освобожденные Израилем после допросов и вернувшиеся в сектор Газы, рассказывают, что были подвергнуты пыткам.

Согласно заявлению, у работников UNRWA пытались получить признания, что ХАМАС связан с этим агентством. Для этого применялись жестокие избиения, пытки водой, угрозы расправы с членами семьи.

"Мы подготовили 11-страничный отчет и представим его агентствам ООН и международным организациям", – цитирует агентство Reuters

главу пресс-службы UNRWA Жюльет Тума. После завершения военных действий будет проведено расследование, обещала она.

В отчете утверждаются, что задержанные после начала военных действий палестинцы подвергаются избиениям, унижениям, сексуализированному насилию, угрозам, их травят собаками. Есть случаи смерти вследствие неоказания медицинской помощи.