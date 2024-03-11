Глава Красного Креста встретилась с главарем ХАМАСа

Председатель Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер встретилась в Катаре с председателем политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаилом Ханийей. Об этом сообщила пресс-служба Красного Креста.

"Визит президента Сполярич – часть нашим прямых дискуссий со всеми сторонами конфликта и другими членами международного сообщества в регионе и вне его пределов, направленных на соблюдение международного гуманитарного права и облегчении страданий жителей Газы и Израиля", – говорится в опубликованном Красным Крестом сообщении.

Организация подчеркивает: она не является частью переговорного процесса, но готова принять участие в реализации гуманитарных аспектов договоренностей, которые будут достигнуты.

Это вторая встреча Сполярич с Ханийей с начала войны. Первая состоялась в конце ноября. В Израиле. В Израиле деятельность организации подвергается резкой критике, поскольку Красный Крест не добивается доступа к удерживаемым израильским заложникам.