Глава комиссии ООН: "Сирии тоже необходимо срочное перемирие"

Председатель Комиссии ООН по расследованию событий в Сирии Пауло Пиньейро сообщил, что в последние полгода насилие в Сирии достигла уровня, невиданного с 2020 года. "Сирии тоже необходимо срочное перемирие", – заявил он.

По его словам, стороны конфликта наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а их действия могут подпадать под определение военных преступлений.

Согласно отчету, опубликованному 11 марта, более 90% жителей Сирии находятся в состоянии бедности, более чем 16 миллионов сирийцев не могут выжить без гуманитарной помощи. Экономика находится в свободном падении, в том числе, из-за санкций.

Нынешний виток насилия начался 5 октября, когда произошел теракт на церемонии выпуска военной академии в Хомсе. Погибло по меньшей мере 63 человека. В ответ сирийские и российские войска атаковали более 2300 целей на территории, контролируемой оппозицией.