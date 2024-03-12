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Ближний Восток

Глава комиссии ООН: "Сирии тоже необходимо срочное перемирие"

время публикации: 12 марта 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 10:24
Глава комиссии ООН: "Сирии тоже необходимо срочное перемирие"
AP Photo/Omar Albam

Председатель Комиссии ООН по расследованию событий в Сирии Пауло Пиньейро сообщил, что в последние полгода насилие в Сирии достигла уровня, невиданного с 2020 года. "Сирии тоже необходимо срочное перемирие", – заявил он.

По его словам, стороны конфликта наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а их действия могут подпадать под определение военных преступлений.

Согласно отчету, опубликованному 11 марта, более 90% жителей Сирии находятся в состоянии бедности, более чем 16 миллионов сирийцев не могут выжить без гуманитарной помощи. Экономика находится в свободном падении, в том числе, из-за санкций.

Нынешний виток насилия начался 5 октября, когда произошел теракт на церемонии выпуска военной академии в Хомсе. Погибло по меньшей мере 63 человека. В ответ сирийские и российские войска атаковали более 2300 целей на территории, контролируемой оппозицией.

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