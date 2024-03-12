Хуситы заявляют об авиаударах по Йемену, Centcom называет атакованные цели

В понедельник, 11 марта, по портовым городам и небольшим городкам на западе Йемена в результате авиаударов, осуществленных, по всей видимости, американо-британской коалицией, погибли по меньшей мере 11 человек и 14 получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на признанное международным сообществом правительство Йемена.

Новостное агентство "Аль-Масира", принадлежащее хуситам, передает, что было не менее 17 авиаударов, в том числе по главному портовому городу Ходейда и в порту Рас-Исса.

Центральное командование армии США (Centcom), в свою очередь, передает: "11 марта с 8:50 до 12:50 (по времени Саны), поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из районов, контролируемых хуситами, по следовавшему в Красное море под либерийским флагом торговому судну Pinocchio, принадлежащему Сингапуру. Ракеты не попали в судно, о пострадавших или причиненном ущербе не сообщалось".

Далее в сообщении сказано: "С 14:50 до 23:30 (по времени Саны) 11 марта Центральное командование США нанесло шесть ударов в целях самообороны, уничтожив беспилотный подводный корабль и 18 противокорабельных ракет в контролируемых хуситами районах Йемена. Было установлено, что это оружие представляет собой непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов".