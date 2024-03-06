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Ближний Восток

Centcom: в Красном море сбиты ракеты и беспилотники хуситов

время публикации: 06 марта 2024 г., 05:34 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 05:40
Centcom: в Красном море сбиты ракеты и беспилотники хуситов
AP Photo/Susan Walsh

Центральное командование армии США (Centcom) сообщает, что за последние сутки американские военные в Красном море сбили четыре ракеты, три беспилотных самолета и три беспилотных катера, запущенных боевиками-хуситами из Йемена.

Одна противокорабельная ракета и три БПЛА были выпущены хуситами по эсминцу Carney. Все они были сбиты. Ущерб причинен не был, пострадавших нет, отмечает Centcom.

Впоследствии были сбиты еще три ракеты и три беспилотных катера.

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