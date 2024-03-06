Пять военнослужащих британских SAS арестованы за убийство джихадиста в Сирии

Пять военнослужащих Воздушных сил особого назначения Великобритании (SAS) были арестованы органами военной юстиции по подозрению в совершении военных преступлений во время миссии в Сирии.

Арест связан с инцидентом, происшедшим два года назад, когда они застрелили боевика террористической группировки "Исламское государство" по подозрению, что на нем пояс смертника. При осмотре выяснилось, что пояса на нем не было.

На данный момент это единственный известный случай ареста британских военнослужащих по подозрениям, связанным с прохождением службы в Сирии и Ираке. Командование полагает, что солдаты должны были арестовать боевика, а не убивать его.

SAS – одно из лучших подразделений случайного назначения в мире. В ходе войны против ИГ оно выполняло разведывательные миссии, наводило авиацию на цели, проводило операции по захвату полевых командиров.