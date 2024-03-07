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Ближний Восток

Специальный докладчик ООН: действия Израиля обрекают жителей Газы на смерть

время публикации: 07 марта 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 11:51
Специальный докладчик ООН: действия Израиля обрекают жителей Газы на смерть
AP Photo/Mahmoud Essa

Специальный докладчик ООН по правам человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур заявила: после пяти месяцев военных действий Израиль потерял право утверждать, что он пытается защитить мирных жителей сектора Газы.

Она обвинила Израиль в использовании эвакуации просто как метода переселения, в том, что беженцы ютятся в условиях, неподобающих для жилья. Она выразила протест против намерения переселить 1,5 миллиона палестинцев из Рафиаха (Рафаха), чтобы начать там наземную операцию.

"Такая эвакуация, когда остальная Газа лежит в руинах, станет нарушением международного гуманитарного права, обрекающим людей на жизнь без продовольствия, воды, медицинского ухода и укрытия. Обрекающим на смерть", – выразила уверенность представительница ООН.

В ее обвинениях в адрес Израиля также говорится о систематическом разрушении гражданской инфраструктуры: жилых домов, школы, мечети, о психологическом ущербе, нанесенном беженцам, об использовании гуманитарной помощи как оружия войны.

"Пренебрежение Израиля правами палестинцев достигло невиданного в истории уровня", – заявляет она, приведя в пример гибель людей при нападении на израильский гуманитарный конвой. Обвиняет она Израиль и в попытках дискредитировать Агентство ООН по помощи палестинским беженцам.

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