Centcom: в Йемене уничтожены два БПЛА хуситов

Центральное командование армии США (Centcom) сообщает, что американские военные в районах Йемена, подконтрольных хуситам уничтожили два готовых к запуску беспилотных самолета.

В официальном сообщении подчеркивается, что эти беспилотники представляли "неизбежную угрозу" торговым судам и американским военно-морским силам в регионе, а действия США нацелены на защиту свободы навигации в международных водах.