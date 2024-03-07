Centcom: в Йемене уничтожены два БПЛА хуситов
время публикации: 07 марта 2024 г., 05:27 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 05:31
Центральное командование армии США (Centcom) сообщает, что американские военные в районах Йемена, подконтрольных хуситам уничтожили два готовых к запуску беспилотных самолета.
В официальном сообщении подчеркивается, что эти беспилотники представляли "неизбежную угрозу" торговым судам и американским военно-морским силам в регионе, а действия США нацелены на защиту свободы навигации в международных водах.