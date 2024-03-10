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Открытие Музея Холокоста в Амстердаме сопровождалось антиизраильской демонстрацией. Фоторепортаж

время публикации: 10 марта 2024 г., 17:48 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 17:48

Фото: Associated Press

В воскресенье, 10 марта, в Амстердаме состоялась церемония открытия Музея Холокоста, на которой, по приглашению короля Виллема-Александра, присутствовал президент Израиля Ицхак Герцог.

Тысячи пропалестинских активистов устроили манифестацию против участия Герцога в этой церемонии открытия Музея Холокоста. Некоторые демонстранты призывали отдать Герцога под суд.

Администрация нового музея выразила сожаление, что церемония открытия проходила на фоне военных действий в секторе Газы.

Президент Израиля Ицхак Герцог на открытии Музея Холокоста
Король Нидерландов Виллем-Александр на церемонии открытия Музея Холокоста
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Открытие музея Холокоста в Амстердаме: президента Израиля встретили тысячи манифестантов