Открытие Музея Холокоста в Амстердаме сопровождалось антиизраильской демонстрацией. Фоторепортаж
время публикации: 10 марта 2024 г., 17:48 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 17:48
Фото: Associated Press
В воскресенье, 10 марта, в Амстердаме состоялась церемония открытия Музея Холокоста, на которой, по приглашению короля Виллема-Александра, присутствовал президент Израиля Ицхак Герцог.
Тысячи пропалестинских активистов устроили манифестацию против участия Герцога в этой церемонии открытия Музея Холокоста. Некоторые демонстранты призывали отдать Герцога под суд.
Администрация нового музея выразила сожаление, что церемония открытия проходила на фоне военных действий в секторе Газы.