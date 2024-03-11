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CNN: израильская операция в Рафиахе отложена из-за Рамадана

время публикации: 11 марта 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 09:59
CNN: израильская операция в Рафиахе отложена из-за Рамадана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Администрация США ожидает, что проводимая ЦАХАЛом военная операция в Газе не будет расширена на Рафиах (Рафах) в ближайшем будущем. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные американские источники.

Причиной этого собеседники канала называют начавшийся 10 марта священный для мусульман месяц Рамадан. Администрация США прилагала значительные усилия, чтобы добиться от сторон прекращения огня к его началу, однако переговоры не увенчались успехом.

Президент США Джо Байден назвал ввод израильских войск в Рафах, где находится более миллиона беженцев, "красной чертой". По его словам, это повлечет за собой гибель еще 30000 палестинцев.

Отвечая ему, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что операция в Рафиахе будет проведена. "У меня тоже есть красная черта. Я не допущу повторения 7 октября 2023 года", – заявил он.

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