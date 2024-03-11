Guardian: на Западе опасаются, что Иран воспользовался войной в Газе для ускорения ядерной программы

Как пишет британская Guardian, в США и европейских странах нарастают опасения, что военные действия в Газе привели к усилению в иранском руководстве фракции, выступающей за создание ядерного оружия.

Согласно публикации, этот вопрос обсуждался на прошедшем на минувшей неделе заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Guardian связывает с военными действиями в секторе и тот факт, что Совет управляющих не стал выступать с заявлением, подчеркивающим серьезность проблемы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что агентство не располагает непрерывными данными о ходе иранских ядерных разработок. Это касается количества и местонахождения центрифуг, запасов тяжелой воды, обработанной и необработанной урановой руды.

О том, что международное сообщество утратило контроль над иранскими разработками, заявил и российский представитель Михаил Ульянов. Он связал это с решением администрации Дональда Трампа выйти из Венских соглашений.