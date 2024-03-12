Politico: в случае операции в Рафиахе США могут ограничить поставки вооружений Израилю
Как утверждает издание Politico со ссылкой на официальные источники, президент США Джо Байден взвешивает возможность ограничить поставки Израилю вооружений, если ЦАХАЛ начнет масштабную военную операцию в Рафиахе.
Это является свидетельством напряжения в отношениях Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который отверг попытки администрации влиять на ход военных действий. Американский лидер и ранее не исключал возможности ограничить военную помощь.
В последнем интервью президент заявил, что массовая гибель мирного населения Газы станет для него "красной чертой", подчеркнув, что США не допустят гибели еще 30000 палестинцев.
В официальном заявлении пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон сообщила, что не будет комментировать "измышления анонимных источников", отметив, что президент сам четко изложил свою позицию.
Представительница пресс-службы Белого дома Оливия Долтон сообщила, что администрация ищет другие, более эффективные подходы. "Президент был достаточно красноречив", – сказала она, назвав заявление о "красной черте" не совсем удачным.
Эксперт по Ближнему Востоку Шанна Киршнер отмечает, что у Израиля часто возникали разногласия с США – причем как с демократическими, так и с республиканскими администрациями, и оказание помощи нередко использовалось как рычаг давления.
Однако отношения между Байденом и Нетаниягу продолжают ухудшаться, а разногласия между ними, о которых администрация поначалу не высказывалась публично, начали выноситься наружу. Несмотря на мощное американское давление, израильский лидер заявляет, что операция в Рафиахе будет проведена.
Впрочем, напоминает издания, эти отношения не были хорошими изначально. Байден критиковал планы правительства Израиля по юридической реформе. С 7 октября в администрации начали готовиться к тому, что будет "после Нетаниягу", полагая, что в свете провалов он не сможет удержаться у власти.