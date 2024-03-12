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Politico: в случае операции в Рафиахе США могут ограничить поставки вооружений Израилю

время публикации: 12 марта 2024 г., 09:46 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 09:50
Politico: в случае операции в Рафиахе США могут ограничить поставки вооружений Израилю
Miriam Alster/Pool Photo via AP

Как утверждает издание Politico со ссылкой на официальные источники, президент США Джо Байден взвешивает возможность ограничить поставки Израилю вооружений, если ЦАХАЛ начнет масштабную военную операцию в Рафиахе.

Это является свидетельством напряжения в отношениях Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который отверг попытки администрации влиять на ход военных действий. Американский лидер и ранее не исключал возможности ограничить военную помощь.

В последнем интервью президент заявил, что массовая гибель мирного населения Газы станет для него "красной чертой", подчеркнув, что США не допустят гибели еще 30000 палестинцев.

В официальном заявлении пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон сообщила, что не будет комментировать "измышления анонимных источников", отметив, что президент сам четко изложил свою позицию.

Представительница пресс-службы Белого дома Оливия Долтон сообщила, что администрация ищет другие, более эффективные подходы. "Президент был достаточно красноречив", – сказала она, назвав заявление о "красной черте" не совсем удачным.

Эксперт по Ближнему Востоку Шанна Киршнер отмечает, что у Израиля часто возникали разногласия с США – причем как с демократическими, так и с республиканскими администрациями, и оказание помощи нередко использовалось как рычаг давления.

Однако отношения между Байденом и Нетаниягу продолжают ухудшаться, а разногласия между ними, о которых администрация поначалу не высказывалась публично, начали выноситься наружу. Несмотря на мощное американское давление, израильский лидер заявляет, что операция в Рафиахе будет проведена.

Впрочем, напоминает издания, эти отношения не были хорошими изначально. Байден критиковал планы правительства Израиля по юридической реформе. С 7 октября в администрации начали готовиться к тому, что будет "после Нетаниягу", полагая, что в свете провалов он не сможет удержаться у власти.

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