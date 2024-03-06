"Аль-Раи аль-Юм": ХАМАС передал Египту "окончательный вариант" соглашения с Израилем

Как сообщает газета "Аль-Раи аль-Юм", группировка ХАМАС передала "окончательный ответ" на компромиссное предложение о перемирии с Израилем и обмене части заложников на палестинских заключенных.

Член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя передал документ главе египетских спецслужб генералу Аббасу Камалю. По словам высокопоставленного представителя террористов, предложенные условия – окончательные и не являются предметом переговоров.

ХАМАС требует, чтобы обмен пленными начался только через неделю после вступления в силу перемирия. Израиль должен обещать вывести войска из сектора, а ХАМАС – получить международные гарантии, что это произойдет.

Прекращение огня должно носить не временный, а постоянный характер. Покинувшие свои дома жители Газы смогут вернуться в оставленные ими города на постоянной основе. Также на постоянной основе и без деления на районы в сектор должна поставляться гуманитарная помощь.

Недопустима депортация освобождаемых палестинских заключенных – они должны вернуться в свои дома. Израиль также должен освободить всех 57 заключенных, выпущенных в рамках "сделки Шалита" и арестованных вновь. На свободу выйдут и жители Западного берега и "оккупированного" Иерусалима.

Список с именами освобождаемых израильтян в каждом случае будет передаваться за 48 часов до их передачи, ХАМАС не согласен на другую процедуру передачи имен. ХАМАС представил список палестинцев, которые должны быть освобождены в первую очередь. Это Маруан Баргути (основатель "Танзима", ФАТХ, в 2002 году приговорен к пяти пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно), Ахмад Саадат (лидер НФОП, организатор убийства министра туризма Израиля Рехавама Зеэви, в 2008 году он был приговорен к 30 годам лишения свободы), Ибрагим Хамад (один из лидеров террористов ХАМАСа, в 2012 году получил 54 пожизненных срока), Абдалла Баргути (один из лидеров террористов ХАМАСа, в 2003 году приговорен к 67 пожизненным заключениям).