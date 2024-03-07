The Washington Post: США тайно осуществили более 100 поставок оружия Израилю

В среду, 6 марта, издание The Washington Post

написало, что после 7 октября США осуществили более 100 поставок оружия Израилю, о которых не сообщалось публично.

По данным издания, в рамках пакетов помощи США передавали Израилю высокоточные бомбы, бомбы малого диаметра, противобункерные бомбы, стрелковое оружие и прочие виды смертоносного вооружения. И только о двух пакетах помощи сообщалось ранее: это поставка танковых снарядов на сумму 106 миллионов долларов и компоненты для производства 155-мм снарядов на сумму 147,5 млн долларов. Решения о поставках американская администрация приняла без одобрения Конгрессов, сославшись на чрезвычайную ситуацию.

В случае с остальными пакетами помощи – они осуществлялись без общественных дебатов, поскольку стоимость каждой поставки в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sales, FMS) была ниже суммы, требующей от исполнительной власти согласования с Конгрессом.

В статье говорится, что данными о поставках поделились чиновники администрации Байдена во время закрытого брифинга для членов Конгресса. Издание также отмечает, что высокопоставленный представитель Госдепартамента отказался в беседе с редакцией назвать общее число и стоимость всего переданного Израилю оружия.