WSJ: Синуар срывает переговоры, рассчитывая на фактор Рамадана

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Египта пишет, что делегация террористической организации ХАМАС, покинувшая Каир в четверг, может вернуться за стол переговоров в воскресенье.

В публикации Саммер Саид, Маргериты Станкати и Анат Пелед пишут также об опасениях неких египетских чиновников по поводу того, что лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синуар намеренно пытается сорвать переговоры, делая ставку на усиление напряженности в регионе. По мнению этих чиновников, Синуар рассчитывает на рост поддержки ХАМАСа со стороны арабов региона в период месяца Рамадан и полагает, что это поможет ему заключить сделку с Израилем на более выгодных условиях.

Не исключено, что в руководстве ХАМАСа также рассчитывают, что начнется полномасштабная война между "Хизбаллой" и Израилем – и это также будет способствовать большей сговорчивости израильтян.