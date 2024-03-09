WSJ: Катар пригрозил выслать из Дохи лидеров ХАМАСа, если не будет сделки с Израилем

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ХАМАСе и Египте написал, что Катар, выступающий посредником на переговорах, пригрозил лидерам ХАМАСа, базирующимся в Дохе, выслать их в том случае, если они не убедят руководство группировки в Газе пойти на сделку с Израилем.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Хусам Бадран, сам находящийся в Дохе, в беседе с WSJ, которая состоялась в субботу, 9 марта, отрицал информацию об угрозе высылке из Катара.

При этом Хусам Бадрн заявил, что ХАМАС продолжает переговоры, и настаивает на выполнении своих условий: возвращение гражданских лиц в их дома на севере сектора Газы, увеличение поставок гуманитарной помощи через все контрольно-пропускные пункты, вывод израильских военных из сектора и восстановление сектора.