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Культура

Ноа Тишби к участникам "Оскара": "Призывая к прекращению огня, вы продвигаете повестку ХАМАСа"

время публикации: 11 марта 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 12:26
Ноа Тишби к участникам "Оскара": "Призывая к прекращению огня, вы продвигаете повестку ХАМАСа"
AP Photo/Susan Walsh

Израильская актриса Ноа Тишби прокомментировала красные значки инициативы "Артисты за прекращение огня", которые Билли Айлиш, Марк Руффало и некоторые другие знаменитости надели на церемонию вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". "Если вы призываете к прекращению огня, не призывая к освобождению заложников, вы продвигаете повестку ХАМАСа и ставите под сомнение право Израиля на самооборону", – написала Тишби на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Актриса также отметила, что "отсутствие желтых значков – символа поддержки заложников, похищенных ХАМАСом 7 октября, симптоматично".

Тишби цитирует актера Рами Юссефа ("Бедные-несчастные"), который также надел на церемонию красный значок. "Это универсальное послание, – сказал актер. – Давайте перестанем убивать детей".

Ноа Тишби обратила внимание участников акции: "Именно ХАМАС варварски напал на Израиль 7 октября, нарушив перемирие. С тех пор ХАМАС последовательно отвергал многочисленные предложения о прекращении огня. ХАМАС не заинтересован в прекращении огня, он заинтересован в убийстве евреев и принесении в жертву палестинцев. Если бы эти артисты так заботились о прекращении огня, они бы оказывали давление на ХАМАС, а не нападали бы на Израиль".

Актриса заявила, что красные значки – в лучшем случае проявление подсознательного антисемитизма, а в худшем – преднамеренная атака на евреев. И призвала бороться с манипулятивными акциями голливудских знаменитостей, которые в результате продвигают программу ХАМАСа во всем мире.

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