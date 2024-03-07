С третьей попытки утверждено участие Израиля в конкурсе "Евровидение-2024"

В четверг, 7 марта, было окончательно утверждено решение об участии Израиля на конкурсе "Евровидение-2024": певица Эден Голан выступит с песней "Ураган". Об этом сообщает сайт Ynet.

Данное решение было согласовано еще 3 марта, о чем сообщала израильская общественная телерадиокорпорация "Кан".

Текст и название израильской конкурсной песни были изменены после того, как организаторы "Евровидения" сообщили, что не допустят к конкурсу песню "Октябрьский дождь" из-за того, что эта песня, как считали организаторы конкурса, содержит "политический контекст". Мелодия осталась прежней.

Таким образом, Европейский вещательный союз (EBU) утвердил участие Израиля с третьей попытки.