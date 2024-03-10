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Дзюдо. Гран-при Верхней Австрии. Израильтянин Ли Кочман завоевал бронзовую медаль

время публикации: 10 марта 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 20:07
Дзюдо. Гран-при Верхней Австрии. Израильтянин Ли Кочман завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Vincent Thian

В Линце завершился турнир Гран-при Верхней Австрии по дзюдо. Израильтянин Ли Кочман (весовая категория до 90 кг) завоевал бронзовую медаль.

Он победил словенца Петера Зилку, американца Джона Джейна.

В четвертьфинале израильтянин проиграл кубинцу Ивану Фелипе Сильве Моралесу, будущему победителю турнира.

В утешительной схватке Ли Кочман победил бразильца Рафаэля Маседо, а в поединке за третье место - доминиканца Роберта Флорентино.

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