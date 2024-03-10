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Спорт

Фехтование. Юваль Фрейлих завоевал путевку на олимпиаду

время публикации: 10 марта 2024 г., 17:12 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 17:12
Фехтование. Юваль Фрейлих завоевал путевку на олимпиаду
AP Photo/Eduardo Verdugo

Израильский фехтовальщик Юваль Фрейлих удачно выступил на Гран-при Будапешта. Набранных очков хватило для завоевания путевки на олимпиаду в Париже.

29-летний Фрейлих стал первым израильским фехтовальщиком, завоевавшим право принять участие в Парижской олимпиаде.

Последний раз израильские фехтовальщики принимали участие в Пекинской олимпиаде (в 2008 году).

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