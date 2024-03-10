Фехтование. Юваль Фрейлих завоевал путевку на олимпиаду
время публикации: 10 марта 2024 г., 17:12 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 17:12
Израильский фехтовальщик Юваль Фрейлих удачно выступил на Гран-при Будапешта. Набранных очков хватило для завоевания путевки на олимпиаду в Париже.
29-летний Фрейлих стал первым израильским фехтовальщиком, завоевавшим право принять участие в Парижской олимпиаде.
Последний раз израильские фехтовальщики принимали участие в Пекинской олимпиаде (в 2008 году).
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