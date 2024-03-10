Фехтование. Юваль Фрейлих завоевал путевку на олимпиаду

Израильский фехтовальщик Юваль Фрейлих удачно выступил на Гран-при Будапешта. Набранных очков хватило для завоевания путевки на олимпиаду в Париже.

29-летний Фрейлих стал первым израильским фехтовальщиком, завоевавшим право принять участие в Парижской олимпиаде.

Последний раз израильские фехтовальщики принимали участие в Пекинской олимпиаде (в 2008 году).