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Спорт

Карло Анчелотти грозит тюремное заключение. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов

время публикации: 06 марта 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 13:28
Карло Анчелотти грозит тюремное заключение. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов
AP Photo/Jose Breton, File

Главному тренеру мадридского "Реала" грозит тюремное заключение сроком более 4 лет за уклонение от уплаты налогов, сообщает Daily Mail co ссылкой на испанские СМИ.

Прокуратура Испании обвиняет легендарного тренера в обмане казны на сумму около 1 миллиона евро. По данным обвинения недоплата была совершена в 2014-15 годах, когда Карло Анчелотти тренировал мадридский "Реала".

Следствие считает, что Карло Анчелотти не выплатил налоги за доходы от имиджевых прав.

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