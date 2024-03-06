Карло Анчелотти грозит тюремное заключение. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Главному тренеру мадридского "Реала" грозит тюремное заключение сроком более 4 лет за уклонение от уплаты налогов, сообщает Daily Mail co ссылкой на испанские СМИ.

Прокуратура Испании обвиняет легендарного тренера в обмане казны на сумму около 1 миллиона евро. По данным обвинения недоплата была совершена в 2014-15 годах, когда Карло Анчелотти тренировал мадридский "Реала".

Следствие считает, что Карло Анчелотти не выплатил налоги за доходы от имиджевых прав.