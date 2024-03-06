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Спорт

Английский футбольный клуб организовал охрану капитана из-за антисемитских нападок

время публикации: 06 марта 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 14:30
Джо Джейкобсон
AP Photo/Tim Ireland

Клуб "Уайкомб Уондерерс" вынужден был организовать охрану своего капитана Джо Джейкобсона, сообщает ВВС.

37-летний Джо Джейкобсон - один из немногих британских футболистов евреев.

Клуб принял меры после того, как в адрес капитана стали поступать антисемитские угрозы. Они появились после начала войны Израиля против террористической группировки ХАМАС.

Джо Джейкобсон сказал, что руководство клуба отказалось лишить его капитанской повязки.

Организация Kick it Out заявляет, что в этом сезоне в английском футболе выросло число антисемитских инцидентов. В сезоне 2022-23 годов таких происшествий было 11, в этом сезоне 57.

Джо Джейкобсон выступал за молодежную сборную Уэльса. Был ее капитаном. В составе сборной Великобритании он принмал участие в Маккабиаде 2001 года.

"Уайкомб Уондерерз" выступает в третьем дивизионе английского футбола.

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