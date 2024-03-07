Глава МОК: "Нет никаких сомнений в участии Израиля в олимпиаде"

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в беседе с журналистами заявил, что нет никаких сомнений в участии Израиля в Парижской олимпиаде, сообщает "Исраэль а-Йом".

Томас Бах сказал, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности израильской делегации.

Ожидается, что в Парижской олимпиаде примут участие около 80 израильских спортсменов в 15 видах спорта.