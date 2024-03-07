Глава МОК: "Нет никаких сомнений в участии Израиля в олимпиаде"
время публикации: 07 марта 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 10:02
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в беседе с журналистами заявил, что нет никаких сомнений в участии Израиля в Парижской олимпиаде, сообщает "Исраэль а-Йом".
Томас Бах сказал, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности израильской делегации.
Ожидается, что в Парижской олимпиаде примут участие около 80 израильских спортсменов в 15 видах спорта.
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