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Спорт

Глава МОК: "Нет никаких сомнений в участии Израиля в олимпиаде"

время публикации: 07 марта 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 10:02
Глава МОК: "Нет никаких сомнений в участии Израиля в олимпиаде"
AP Photo/Kin Cheung

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в беседе с журналистами заявил, что нет никаких сомнений в участии Израиля в Парижской олимпиаде, сообщает "Исраэль а-Йом".

Томас Бах сказал, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности израильской делегации.

Ожидается, что в Парижской олимпиаде примут участие около 80 израильских спортсменов в 15 видах спорта.

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