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Лига конференций. "Маккаби" в гостях разгромил "Олимпиакос"

время публикации: 07 марта 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 21:45
Лига конференций. "Маккаби" в гостях разгромил "Олимпиакос"
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. Тель-авивский "Маккаби" разгромил "Олимпиакос" 4:1.

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 0:0

Мельде (Норвегия) - Брюгге (Бельгия) 2:1

Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил Фредерик Гульбрандсен.

Штурм (Грац, Австрия) - Лилль (Франция) 0:3

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:4

Два мяча забил Эран Заави.

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