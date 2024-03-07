Лига конференций. "Маккаби" в гостях разгромил "Олимпиакос"
время публикации: 07 марта 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 21:45
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. Тель-авивский "Маккаби" разгромил "Олимпиакос" 4:1.
Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 0:0
Мельде (Норвегия) - Брюгге (Бельгия) 2:1
Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил Фредерик Гульбрандсен.
Штурм (Грац, Австрия) - Лилль (Франция) 0:3
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:4
Два мяча забил Эран Заави.
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