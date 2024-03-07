Евролига. "Маккаби" победил "Жальгирис"
время публикации: 07 марта 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 23:11
В матче двадцать восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил каунасский "Жальгирис" 83:76.
Первая четверть завершилась вничью 21:21.
Первую половину выиграл "Маккаби" 42:40.
После 30 минут в счете вели литовцы 62:56.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Жальгириса" Кинан Эванс (в 2021-22 он выступал за тель-авивский "Маккаби") (18 + 4 подбора + 4 передачи).
Самый результативный игрок "Маккаби" Уэйд Болдуин (16 + 2 подбора + 2 передачи).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2024