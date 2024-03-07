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Спорт

Евролига. "Маккаби" победил "Жальгирис"

время публикации: 07 марта 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 23:11
Евролига. "Маккаби" победил "Жальгирис"
AP Photo/Charlie Riedel

В матче двадцать восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил каунасский "Жальгирис" 83:76.

Первая четверть завершилась вничью 21:21.

Первую половину выиграл "Маккаби" 42:40.

После 30 минут в счете вели литовцы 62:56.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Жальгириса" Кинан Эванс (в 2021-22 он выступал за тель-авивский "Маккаби") (18 + 4 подбора + 4 передачи).

Самый результативный игрок "Маккаби" Уэйд Болдуин (16 + 2 подбора + 2 передачи).

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