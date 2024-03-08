Лиэль Абада, покинувший "Селтик" из-за антисемитизма фанатов, подписал контракт с "Шарлотт"
время публикации: 08 марта 2024 г., 08:26 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 08:26
Израильский вингер Лиэль Абада подписал трехлетний контракт с клубом MLS "Шарлотт", сообщает ВВС.
Официальный сайт американского клуба так представил новичка "Лиэль Абада - вингер, голодный до голов".
Лиэль Абада был ключевым игроком "Селтика" при Анже Постекоглу. Он забил 28 голов и сделал 20 голевых передач.
В этом сезоне он пропустил три месяца из-за травмы. После начала войны Израиля против террористической группировки ХАМАС возникло напряжение между израильтянином и частью фанатов шотландского клуба, поддержавших террористов.
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