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Спорт

Тхэквондо. Израильтянин завоевал право выступить на паралимпиаде в Париже

время публикации: 08 марта 2024 г., 15:52 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 15:52
Тхэквондо. Израильтянин завоевал право выступить на паралимпиаде в Париже
AP Photo/Eduardo Verdugo

В Софии проходит европейский квалификационный олимпийский турнир по тхэквондо. Израильтянин Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) завоевал право выступить на паралимпиаде в Париже.

В полуфинале он победил россиянина Данила Сидорова 20:16.

В финале (в поединке за путевку на паралимпиаду) израильтянин победил грузина Сандро Магришвили 22:17.

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