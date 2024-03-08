Тхэквондо. Израильтянин завоевал право выступить на паралимпиаде в Париже

В Софии проходит европейский квалификационный олимпийский турнир по тхэквондо. Израильтянин Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) завоевал право выступить на паралимпиаде в Париже.

В полуфинале он победил россиянина Данила Сидорова 20:16.

В финале (в поединке за путевку на паралимпиаду) израильтянин победил грузина Сандро Магришвили 22:17.