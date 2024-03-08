"Маккаби" проиграл "Фиорентине". Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 08 марта 2024 г., 07:09 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 07:09
Состоялись первый матчи 1/8 финала Лиги конференций. Хайфский "Маккаби" в Будапеште проиграл "Фиорентине" 3:4.
Серветт (Женева, Швейцария) - Виктория (Пльзень, Чехия) 0:0
Юнион (Сент-Жиллуа, Бельгия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 0:3
Динамо (Загреб, Хорватия) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:0
Оба гола забил Бруно Петкович.
Маккаби (Хайфа, Израиль) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 3:4
"Маккаби" вел в счете 2:1 и 3:2.
"Фиалки" забили победный гол на пятой минуте компенсированного времени.
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