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"Маккаби" проиграл "Фиорентине". Результаты матчей Лиги конференций

время публикации: 08 марта 2024 г., 07:09 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 07:09
"Маккаби" проиграл "Фиорентине". Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Denes Erdos

Состоялись первый матчи 1/8 финала Лиги конференций. Хайфский "Маккаби" в Будапеште проиграл "Фиорентине" 3:4.

Серветт (Женева, Швейцария) - Виктория (Пльзень, Чехия) 0:0

Юнион (Сент-Жиллуа, Бельгия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 0:3

Динамо (Загреб, Хорватия) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:0

Оба гола забил Бруно Петкович.

Маккаби (Хайфа, Израиль) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 3:4

"Маккаби" вел в счете 2:1 и 3:2.

"Фиалки" забили победный гол на пятой минуте компенсированного времени.

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