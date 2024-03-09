"Финикс Санз" вывел из обращения номер Амаре Стадмайера
время публикации: 09 марта 2024 г., 09:01 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 09:09
На этой неделе "Финикс Санз" вывел из обращения номер 32. На церемонии под потолок домашней арены клуба НБА был поднят игровая майка с номером Амаре Стадмайра, который играл за "Санз" в 2002-10 годах.
Еврейский баскетболист выступил с речью, в которой он поблагодарил Бога, клуб, семью, одноклубников, болельщиков. Особую благодарность Амаре Стадмайр выразил товарищам по команде Стиву Нешу и Шону Мэриону.
Он добавил, что согласно гематрии число 32 означает "сердце".
В 2016-17 и 2018-19 годах Амаре Стадмайр выступал за столичный "Апоэль", в 2020 - за тель-авивский "Маккаби".
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