"Финикс Санз" вывел из обращения номер Амаре Стадмайера

На этой неделе "Финикс Санз" вывел из обращения номер 32. На церемонии под потолок домашней арены клуба НБА был поднят игровая майка с номером Амаре Стадмайра, который играл за "Санз" в 2002-10 годах.

Еврейский баскетболист выступил с речью, в которой он поблагодарил Бога, клуб, семью, одноклубников, болельщиков. Особую благодарность Амаре Стадмайр выразил товарищам по команде Стиву Нешу и Шону Мэриону.

Он добавил, что согласно гематрии число 32 означает "сердце".

В 2016-17 и 2018-19 годах Амаре Стадмайр выступал за столичный "Апоэль", в 2020 - за тель-авивский "Маккаби".