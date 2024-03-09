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Спорт

Бой в Саудовской Аравии. Джошуа нокаутировал Нганну

время публикации: 09 марта 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 06:09
AP Photo

В Эр-Рияде прошел большой вечер бокса Knockout Chaos, в главном поединке которого экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Британский боксер доминировал. Уже в первом раунде камерунец оказался в нокдауне.

Во втором раунде Джошуа вновь сбил соперника с ног. Нганну не смог подняться.

В соглавном поединке новозеландец Джозеф Паркер завоевал пояс временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBO. Он по очкам победил китайца Чжана Чжилея.

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