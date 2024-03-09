Бой в Саудовской Аравии. Джошуа нокаутировал Нганну

В Эр-Рияде прошел большой вечер бокса Knockout Chaos, в главном поединке которого экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Британский боксер доминировал. Уже в первом раунде камерунец оказался в нокдауне.

Во втором раунде Джошуа вновь сбил соперника с ног. Нганну не смог подняться.

В соглавном поединке новозеландец Джозеф Паркер завоевал пояс временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBO. Он по очкам победил китайца Чжана Чжилея.